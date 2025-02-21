Политолог Юрий Светов рассказал Инфо24 , что США могут устроить убийство Владимира Зеленского и избавиться от его ближайшего окружения.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже в открытую критикую друг друга, что, по мнению политологов, является ошибкой. Лидеру киевского режима не стоило отвечать на слова о диктаторе, ведь его отношения с республиканцем и так были неустойчивыми.

«Зеленский потеряет власть на Украине. Мой прогноз такой: или Зеленского убьют, или куда-нибудь увезут, где он будет тихо сидеть. То есть сделают рокировку: Залужного вернут президентом на Украину, а Зеленского увезут в Великобританию или просто убьют», — пояснил Светов.

По мнению эксперта, у США большой опыт в дестабилизации обстановок, свержении диктаторского режима и организации масштабных операций, предполагающих устранение высокопоставленных лиц. Этот и иной опыт оттачивался веками.

Напомним, что Трамп назвал Зеленского диктатором и призвал к проведению выборов. Аналогичное заявление сделали миллиардеры Сакс и Маск. Позже издание Axios рассказало, до чего бывший комик довел Трампа.