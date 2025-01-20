Трамп заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой
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В своей речи после церемонии инаугурации в Капитолии Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, объявил о намерении использовать армию для охраны южных рубежей страны и пресечения нелегальной миграции. Он назвал происходящее «вторжением».
Президент страны также объявил о своем решении признать наркокартели иностранными террористическими организациями.
«Я прикажу правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю», — подчеркнул Трамп.
20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне.