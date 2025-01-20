СМИ: Трамп захотел вернуть смертную казнь в США

Избранный президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на окружение республиканца.

По данным окружения Трампа, новый президент может отменить многие указы и нормы, которые ввел Джо Байден. В частности это коснется и моратория на смертную казнь, подтвержденного предыдущим лидером и руководством Министерством юстиции.

Напомним, в ходе ведения демократической политики Джо Байден, а также генпрокурор Меррик Гарланд, объявили мораторий исполнении высшей меры наказания — казни. Приведение такого приговора в исполнение было невозможно без завершения всех проверок со стороны Министерства юстиции США. При Трампе могут убрать изменения, по сути вернув смертную казнь за очень тяжелые преступления.

Ранее сообщалось, что 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США.