Трамп заявил о намерении вернуть Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи сделал заявление о намерении вернуть обратно Панамский канал. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, Трамп назвал передачу контроля над Панамским каналом в 1999 году глупым подарком и «жестом сотрудничества», но никак не уступкой. По словам президента США, то обещание, которое дали власти Панамы, было нарушено, как и цель самой сделки.

Трамп отметил, что с судов США снимают слишком большую плату, что нельзя назвать справедливым отношением, а также и тот факт, что Панамским каналом управляет Китай. Именно по этой причине Трамп считает необходимым вернуть контроль над каналом обратно.

Ранее в последние часы своего президентского срока Джо Байден помиловал членов своей семьи. На это отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая вспомнила анекдот.