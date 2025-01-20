Захарова после помилования Байденом членов семьи вспомнила анекдот

Захарова написала, что Байден помиловал членов собственной семьи в последние часы своего президентства в США. Американский политик утверждал, что его родственники подвергались угрозам и нападкам лишь для того, чтобы причинить ему боль.

Напомним, что ранее в США был представлен доклад, согласно которому члены семьи Байдена за 10 лет получили больше 27 млн долларов от неких иностранных источников, а также создавали и подставные компании. По словам Захаровой, эта ситуация напоминает анекдот. Она привела его в своем канале:

«Стоя перед алтарем, невеста жениху: «Любимый, я хочу признаться тебе в измене». «Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа». «Любимый, но с того момента появились новые данные».

Ранее также сообщалось о том, что обстановку в Белом доме перед уходом Джо Байдена сравнили с моргом.