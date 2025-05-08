Американец впервые стал Папой Римским: кто такой, принявший имя Лев XIV, Роберт Прево

В четверг, 8 мая, ближе к вечеру, из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым, что стало знаком того, что участники обсуждения кандидатуры нового Папы Римского достигли согласия. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, следуя традиции, вышел на балкон, объявил о появлении нового Папы и назвал его имя — кардинал из Соединенных Штатов Роберт Прево.

Роберт Прево родился в Чикаго в семье, где смешались итальянские, французские и испанские корни. На данный момент ему 69 лет;

Он стал первым понтификом из Соединенных Штатов Америки;

В течение большей части своей профессиональной деятельности он занимался миссионерской деятельностью в Перу. Именно поэтому его деятельность ассоциируется с Латинской Америкой;

В 2023 году Папа Франциск назначил его кардиналом. Прево стал главой ватиканского отдела, который занимается подбором священников для служения в качестве епископов по всему миру. Эта должность считается одной из самых значимых и авторитетных в Ватикане;

Поддерживает последовательное стремление предыдущего Папы Франциска «к социальной справедливости». На прошедшем в Ватикане конклаве считался «умеренной кандидатурой».

Напомним, предыдущий папа римский Хорхе Марио Бергольо скончался от продолжительной болезни 21 апреля 2025 года. Похороны Франциска прошли в соответствии с многовековыми традициями, включая прощание в часовне Апостольского дворца.

Понтифик перед смертью завещал, чтобы его похоронили в нише бокового нефа базилики, расположенной между часовней Павла и капеллой Сфорца в Санта-Мария-Маджоре. Франциск стал первым папой с 1903 года, чей похоронный обряд состоялся за пределами Ватикана.