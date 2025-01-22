Трампа заподозрили в стремлении к агрессивной внешней политике

Меморандум президента США Дональда Трампа о новой торговой политике США может привести к агрессивной внешнеэкономической программе новой администрации. Так оценил документ колумнист журнала Foreign Policy Кит Джонсон.

Меморандум Трампа требует от федерального правительства США оценить торговый дефицит страны, производственную базу и экономические связи с КНР.

Джонсон утверждает, что после проведения исследований в США будут введены широкомасштабные пошлины.

«При крайнем сроке 1 апреля <...> часы уже тикают для первых действий администрации по реализации карательной программы Трампа», — отметил он.

Так, считает Джонсон оценка влияния торгового дефицита на национальную безопасность США нужна для обоснования введения импортных пошлин.

А анализ производственной базы США позволит президенту ввести штрафные тарифы на товары, импорт которых правительство сочтет опасным для экономики.

Ранее сообщалось о том, что депутат Картаполов назвал вполне реальной сделку Трампа и Путина.