Депутат Картаполов назвал вполне реальной сделку Трампа и Путина

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, встреча лидеров РФ и США гипотетически является вполне реальной, причем у данной беседы будет конкретная цель и результат. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что Трамп выразил желание переговоров, а Путин никогда не отказывался от разговоров ради дела.

По мнению парламентария, нередко Трамп называет установление мира между Россией и Украиной именно «сделкой», однако дословно воспринимать данное слово не стоит в случае с Трампом, поскольку тот — бизнесмен, для которого итогом любых переговоров является именно та самая «сделка».

Ранее в Кремле не подтвердили начало подготовки к разговору Путина и Трампа.