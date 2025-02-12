Трюдо исключил включение Канады в состав США на правах 51-го штата

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своей решительной позиции против идеи о включении Канады в состав США в качестве 51-го штата. В своем недавнем выступлении он подчеркнул, что такой сценарий является невозможным и противоречит канадским ценностям, передает РИА Новости.

Канадский премьер также прокомментировал угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что жителей страны невозможно запугать, поскольку они вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за государство.

«Мы должны реагировать на них с должным вниманием. Канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну. Они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируя силу национального единства», — сказал Трюдо.

Премьер-министр также указал на важность НАТО и его роль в укреплении обороны никому не угрожающих стран и взаимной защиты. Он отметил, что Канада активно инвестирует в свою оборону, подчеркивая приверженность безопасности и суверенитету страны.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила сделать Украину 52-м штатом США.