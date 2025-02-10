В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с инициативой о возможном присоединении Украины к США в качестве 52-го штата.

Неожиданную инициативу озвучила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале. Парламентарий предложила рассмотреть возможность присоединения Украины к Соединенным Штатам в качестве 52-го штата, отреагировав на недавнее заявление американского президента Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома выступил с предложением включить Канаду в состав США, пообещав северному соседу существенные налоговые преференции. Однако официальная Оттава последовательно отвергает подобные инициативы, подчеркивая важность сохранения собственной независимости и национальной идентичности.

Вхождение суверенных государств в состав США в качестве новых штатов — беспрецедентный процесс, не имеющий правовой основы в современной истории. Последний раз состав США расширялся в 1959 году, когда 50-м штатом стали Гавайи.

Комментируя инициативу украинского депутата, политологи подчеркивают, что подобные заявления вряд ли имеют реальные перспективы реализации.

Ранее стало известно о том, что политолог Федоров назвал замену Зеленского задачей Трампа.