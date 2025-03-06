Туск призвал Европу выиграть гонку вооружений

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с призывом к Европе вступить в гонку вооружений. Об этом он заявил перед стартом саммита Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе, передает РИА Новости.

В своем призыве он отметил, что ключевыми факторами, требующими внимания европейских стран, являются продолжающийся конфликт на Украине, изменившаяся позиция американской администрации по отношению к Европе и угроза, исходящая от России.

«Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений», — сказал Туск.

Туск отметил, что НАТО и страны ЕС активно готовятся к возможному конфликту с Россией, несмотря на российские заявления о нежелании эскалировать напряженность или вновь инициировать холодную войну.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что Европа готова защищать свою безопасность, и подчеркнул необходимость быстрого и эффективного наращивания вооружений.

При этом Туск признал сложность сложившейся ситуации и отсутствие поводов для оптимизма. Он также отметил, что уровень активности НАТО у западных границ России достиг беспрецедентного уровня. По словам политика, Североатлантический альянс должен расширить свои военные инициативы, рассматривая их как меры по сдерживанию российской агрессии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет обороняться без помощи США.