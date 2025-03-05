Дуда заявил, что Украина не сможет обороняться без поддержки США
Президент Польши Дуда заявил, что Украине будет тяжело обороняться без поддержки
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Без поддержки США Украина не сможет обороняться, заявил польский президент Анджей Дуда. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию в Wall Street Journal.
По словам политика, без поддержки США Украине будет очень тяжело, в частности, она даже не сможет обороняться. Именно поэтому Владимиру Зеленскому надо будет вернуться к переговорам с Трампом.
Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме по предварительной информации приостанавливали всю помощь Украине до новых решений Дональда Трампа. Ранее Дуда также призывал Зеленского начать переговоры с США, а позже сообщил, что переговорный процесс был возобновлен.