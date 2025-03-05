Дуда заявил, что Украина не сможет обороняться без поддержки США

Без поддержки США Украина не сможет обороняться, заявил польский президент Анджей Дуда. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию в Wall Street Journal.

По словам политика, без поддержки США Украине будет очень тяжело, в частности, она даже не сможет обороняться. Именно поэтому Владимиру Зеленскому надо будет вернуться к переговорам с Трампом.

Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме по предварительной информации приостанавливали всю помощь Украине до новых решений Дональда Трампа. Ранее Дуда также призывал Зеленского начать переговоры с США, а позже сообщил, что переговорный процесс был возобновлен.