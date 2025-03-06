Туск захотел усилить военное присутствие на границе с Россией

Премьер Польши Дональд Туск выступил с идеей рассмотреть вариант увеличения присутствия войск стран Европы на границе с Россией. Такое предложение политик выдвинул перед стартом саммита ЕС в Брюсселе, а трансляция его речи велась на страницах канцелярии главы польского правительства в соцсетях.

По словам Туска, он обсудит вариант увеличения европейского военного контингента не только на границе с Россией, но и Белоруссией. Высказанную мысль он аргументировал необходимостью стран Европы ощущать себя в безопасности.

«Мы сейчас много говорим о гарантиях безопасности Украины, однако необходимо самим быть в безопасности, чтобы на самом деле предоставлять кому бы то ни было гарантии безопасности. Первое, что мы должны сделать в Европе, — это защитить европейские границы, особенно с Россией и Белоруссией, Балтийское море, воздушное и кибернетическое пространство», — заявил Туск.

При этом подобный вариант развития событий премьер Польши ранее обсуждал с генсеком НАТО Марком Рютте на встрече глав ряда европейских государств, которая состоялась в Лондоне 2 марта.

Ранее бывший главнокомандующий Североатлантического альянса адмирал Джеймс Ставридис заявил, что блок может прекратить свое существование из-за растущего напряжения на мировой политической арене.