Украина потребовала внести изменения в экономическое соглашение с США

Украина направила запрос в США с намерением внести изменения в существующее экономическое соглашение, касающееся увеличения объема американских инвестиций. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг стал результатом обсуждений украинских чиновников и юристов с американскими коллегами, в ходе которых обсуждались детали новых требований Киева.

По информации источника, Вашингтон рассматривал опасения Киева о том, что предложенные изменения могут противоречить стремлению Украины к вступлению в Европейский Союз (ЕС).

Как ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов не должна рассматриваться как кредит. Он отметил, что новое соглашение также не должно препятствовать конституционному курсу Украины на вступление в ЕС и призвал к более сбалансированному подходу в обсуждении условий.

Согласно инициативе, предложенной США, Вашингтон должен в рамках соглашения с Киевом получить контроль над крупными инфраструктурными и минеральными проектами на Украине через совместный инвестиционный фонд, который будет управлять примерно половиной запасов нефти и газа украинского государства. При этом три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Белым домом.

По предварительным условиям, США планируют получать всю прибыль от деятельности фонда до тех пор, пока Украина не выплатит $100 млрд компенсации за оказанную военную помощь. Киев начнет получать 50% прибыли только после полного возврата долга.

Известно, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр, однако он будет функционировать в юрисдикции Нью-Йорка. Кроме того, США получат право вето на продажи украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять финансовые отчеты любого государственного ведомства Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев и Вашингтон ведут консультации по соглашению о недрах на уровне министерств.