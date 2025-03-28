Украина не станет считать предоставленную Штатами военную помощь долгом, как подразумевается в новом проекте договоренности с Вашингтоном по полезным ископаемым, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — обозначил свою позицию Зеленский.

До этого политик заявлял о том, что Украина не будет признавать долг перед Соединенными Штатами ни в $500 млрд, ни в $100 млрд. По утверждению руководителя киевского режима, Украина якобы получала помощь от США в качестве гранта.

Ранее стало известно о том, что Зеленский выдвинул требование Трампу. В частности, он попросил Штаты поддержать Украину в ее желании остановить вооруженную конфронтации по дипломатическому сценарию. При этом ранее лидер США дал понять, что не собирается в этом вопросе идти на поводу у Киева.