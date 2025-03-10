СК попросил суд об аресте блогера Митрошиной

Следственный комитет России (СКР) направил ходатайство в Чертановский районный суд Москвы с просьбой об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной. Об этом стало известно «Ленте.ру». Следствие настаивает на применении меры, связанной с лишением свободы.

Митрошину обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или другого имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Ранее инфокоуч признала свою вину во время допроса.

Отмечается, что сторона защиты намерена обратиться к суду с просьбой о назначении домашнего ареста вместо содержания под стражей. Защитники считают, что такая мера будет более разумной и адекватной с учетом всех обстоятельств дела.

Митрошину задержали 7 марта в Сочи, когда она прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По предварительной информации, блогер легализовала 127 млн руб. через покупку нежилой недвижимости в Москве.

Сама Митрошина на допросе рассказала, что условия сделки по покупке здания в российской столице, которое фигурирует в деле, изначально были другими. Из-за этого, по ее словам, возникли налоговые проблемы, которые она хотела быстро решить продажей недвижимости. Митрошина также подчеркнула, что не разбирается в налоговых вопросах.

Ранее сообщалось, что перед задержанием Александра Митрошина записала видеоролик, в котором высказалась о неуплате налогов.