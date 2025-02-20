Уолтц рассказал о разочаровании, которое испытал Трамп из-за отказа Зеленского по металлам

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за отказа Владимира Зеленского вести переговоры о предложенной компенсации за помощь, оказанную Украине США. Об этом на брифинге сообщил помощник американского лидера Майк Уолтц.

Он заявил, что отказ главы киевского режима принять участие в обсуждении вопроса о редкоземельных металлах подрывает возможности для дальнейшего сотрудничества.

«Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро», — сказал Уолтц.

Также он отметил, что некоторые высказывания из Киева о Трампе были оскорбительными и неприемлемыми.

Ранее Трамп объявил о намерении возобновить обсуждение сделки с Украиной по редкоземельным металлам, после того как Зеленский отказался подписывать предложенный ему вариант соглашения. Президент США предупредил, что в случае повторного отказа Киеву могут грозить серьезные последствия, однако не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Ранее между президентами произошел обмен колкостями, а американские чиновники выразили недовольство по поводу слишком вольного тона, который позволил себе Зеленский. Так, например, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что критика Зеленского в адрес Трампа будет иметь последствия.