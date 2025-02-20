Соратник Трампа раскрыл подход главы США к урегулированию конфликта на Украине

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил о готовности Дональда Трампа рассмотреть все возможные варианты для достижения мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На конференции консервативных политических действий (CPAC) прозвучало важное заявление о возможных шагах США по урегулированию украинского конфликта. Вице-президент Джей-Ди Вэнс обозначил позицию Дональда Трампа, подчеркнув его открытость к рассмотрению любых вариантов для достижения мира.

По словам американского политика, процесс урегулирования находится на начальной стадии, однако уже сейчас очевидна заинтересованность всех сторон в его успешном завершении. Вэнс отметил особую важность мирного разрешения конфликта не только для непосредственных участников — России и Украины, но и для европейского сообщества в целом.

Особый акцент в выступлении был сделан на интересах американского народа, для которого стабильность в регионе является одним из ключевых приоритетов.

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