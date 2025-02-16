В Белом доме пригрозили Шольцу «скамьей подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт резко отреагировала на недавние слова канцлера Германии Олафа Шольца о переговорах между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Шольц выразил недовольство из-за состоявшейся беседы между лидерами и «игнорированием» немецкой стороны. Комментируя контакты Путина и Трампа, Шольц назвал Вашингтон диктатором.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — написала Ливитт в соцсети.

Шольц ранее вновь акцентировал внимание на необходимости поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта. Он призвал парламент Германии к введению чрезвычайного положения (ЧП) с целью реформы «долгового тормоза», а также для увеличения инвестиций в безопасность и оборону страны.

Позиция Шольца вызвала критику со стороны общественности, особенно в вопросе введения ЧП из-за Украины. Некоторые эксперты отметили, что канцлер ФРГ «смотрит не туда», поскольку логичнее было бы водить ЧП из-за ситуации с мигрантами.

Накануне в Мюнхене выходец из Афганистана въехал на автомобиле в толпу людей, участвующих в митинге. В результате этого инцидента скончались мать и ее двухлетняя дочь. Минимум 36 человек получили травмы.

Ранее сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении наладить диалог с Россией.