Сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель выразила стремление к налаживанию хороших отношений с Россией, подчеркнув необходимость завершения санкционной политики против Москвы. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild.

По словам Вайдель, действующие санкции наносят вред Германии, из-за чего в стране выросли цены на энергоносители и появились дополнительные экономические трудности.

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия... Что мы хотим - так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», — сказала Вайдель.

На фоне предстоящих выборов в Бундестаг популярность АдГ значительно возросла. Согласно последним опросам, партия занимает второе место с показателем в 20% предварительных голосов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике, отметив, что их главная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Российский лидер подчеркивал, что, несмотря на санкционное давление, РФ справится со всеми трудностями и еще больше укрепит свою экономику.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил лидеров европейских стран с «оленями в свете фар».