Два человека скончались после наезда автомобиля на толпу в Мюнхене
При наезде автомобиля на толпу в Мюнхене погибли мать и ребенок
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37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь скончались в больнице от травм, полученных при наезде автомобиля на толпу людей в Мюнхене.
Об этом со ссылкой на полицию города сообщил таблоид Bild.
Женщина пришла на демонстрацию профсоюза Ver.di, а ее ребенок был в коляске.
По словам глав МВД Баварии Йоахима Херрманна, преступнику грозит пожизненное заключение.
Трагедия произошла в четверг, 13 февраля. Во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль врезался в толпу протестующих в Мюнхене. Пострадали 39 человек, двое позднее скончались.
За рулем машины находился 24-летний гражданин Афганистана. Его задержали.
Ранее сообщалось о том, что наехавший на толпу на ярмарке в Магдебурге завещал имущество Красному Кресту.