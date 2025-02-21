В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц заявил, что Владимир Зеленский вскоре подпишет ключевую сделку с Соединенными Штатами о поставках редкоземельных минералов. Об этом со ссылкой на заявление помощника американского лидера сообщило РИА Новости.

Уолтц подчеркнул, что реализация этого соглашения будет выгодна для Украины, укрепив экономические связи с США.

«Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами», — отметил советник Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от Киева необходимых гарантий по поставкам редкоземельных металлов. По информации The Washington Post (WP), американские чиновники предложили Зеленскому подписать документ, согласно которому США передаются права на 50% минеральных ресурсов страны в обмен на поддержку со стороны Вашингтона.

Тем не менее, Зеленский отклонил предложение о подписании соглашения, где американскую сторону представлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее советник Дональда Трампа Майкл Уолтц сообщил о скором завершении конфликта на Украине.