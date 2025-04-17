В бундестаге призвали не допустить поставок ракет Taurus Украине

В Германии обострилась политическая ситуация в связи с намерениями Фридриха Мерца поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Депутат партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен призвала вмешаться в планы будущего канцлера. Своим мнением она поделилась в соцсети Х.

Политик отметила, что передача таких ракет ВСУ может привести к эскалации конфликта и развязыванию войны с Россией.

«Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!», — сказала Дагделен.

Мерц, который станет канцлером после выборов, ранее допустил возможность поставок ракет Taurus на Украину. Он уточнил, что любое решение об отправке вооружений должно быть согласовано с европейскими партнерами.

Министр обороны Борис Писториус выразил сомнения относительно поставок ракет. Он отметил, что существуют серьезные аргументы против таких шагов, и подчеркнул необходимость взвешенного подхода к вопросам безопасности на европейском континенте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удар немецкими ракетами Taurus по российской территории будет рассматриваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее стало известно, что Германия выделила новый пакет военной помощи Украине.