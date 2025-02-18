Лавров прокомментировал желание ЕС участвовать в переговорах по Украине

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не имеет данных о том, связано ли заявленное некоторыми членами ЕС желание попасть за стол переговоров по Украине с высказываниями в этих государствах о правах на украинские земли. Об этом сообщило РИА Новости.

После переговоров представителей России и США в Эр-Рияде журналист спросил у Лаврова, есть ли связь между заявленным желанием ряда стран Европейского союза оказаться за столом переговоров по украинском вопросу и высказываниями в этих государствах о претензиях на земли Украины.

По словам главы МИД, он не обладает подобными сведениями. При этом дипломат сделал важное замечание.

«Разговоры такие ведутся, и политики в Румынии совсем недавно об этом говорили. Не буду гадать», — сообщил Лавров.

До этого претендент на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску сказал, что принимает Украину за вымышленное государство, которое в итоге разделят на части другие страны.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва выступает резко против присутствия военных Североатлантического альянса на территории Украины.