В Госдепе заявили, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер прокомментировал информацию о том, что президент РФ Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну подарок в виде автомобиля Aurus.

Миллер заявил, что подарок нарушает санкции Совбеза ООН. Об этом он сообщил на брифинге 22 февраля. Его слова приводят РИА Новости.

«Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как «роскошный автомобиль российского производства». Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию», — сказал Миллер.

Он отметил, что, если бы покупал «роскошный автомобиль», то не выбрал для этого Россию.

О том, что Ким Чен Ын получил подарок от Путина, 18 февраля сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Отмечалось, что лидер получил от коллеги личный автомобиль российского производства.

Вскоре информацию о подарке прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который подтвердил, что Ким Чен Ын получил автомобиль Aurus.

Aurus — российская марка автомобилей представительского и высшего класса, ранее известная под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» (ЕМП) и проект «Кортеж».

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден оскорбил Путина во время своего выступления в Сан-Франциско.