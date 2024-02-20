Песков подтвердил информацию о подарке Ким Чен Ыну от президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о том, какой автомобиль подарил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Это машина Aurus», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Информация о подаренном автомобиле появилась ранее на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Сообщалось лишь, что автомобиль предназначен для частного пользования северокорейского лидера. Машина является отечественного производства.

Дмитрий Песков проинформировал, что 18 февраля президентом Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus.

Ранее мы сообщали, что российский лидер в октябре прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. Тогда Владимир Путин сразу после прибытия в аэропорт пересел на черный бронированный автомобиль Aurus Senat. Компания, которая производит автомобили Aurus, заявляет о высоком качестве и предоставляет гарантию на все машины.

Ранее эксперт по туризму Александр Осауленко рассказал, каких правил стоит придерживаться во время посещения Северной Кореи, а корреспондент «Восток-Медиа» развеял ТОП-3 мифа о КНДР.