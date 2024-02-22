Байден отнес Путина к «сумасшедшим сукиным детям»

Президент США Джо Байден во время закрытого предвыборного мероприятия, которое проходило в Сан-Франциско, в оскорбительном тоне высказался о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщил журналистский пул Белого дома, пишут РИА Новости .

Во время своего выступления президент США Джо Байден отметил, что со стороны некоторых стран исходит ядерная угроза, поэтому американскому правительству и гражданам необходимо быть бдительными. Лидер уверен, что угроза исходит от некоторых политиков, в числе которых — российский президент Владимир Путин.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — заявил президент США Джо Байден.

Президент США призвал не забывать о еще одной важной проблеме — климатические изменения, которые могут нанести вред всему человечеству.

СМИ напоминают, что многие заявления в адрес Путина со стороны Байдена часто были провокационными. Публично американский президент называл российского лидера убийцей, диктатором, мясником и военным преступником. Если Владимир Путин отвечал на подобные оскорбления, то желал Байдену здоровья.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным*.

Напомним, в марте в России состоятся выборы президента. Отдать свой голос за одного из четырех кандидатов — это гражданский долг каждого. Сделать это можно 15, 16 и 17 марта.

*включен в список террористов и экстремистов