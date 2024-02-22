Байден отнес Путина к «сумасшедшим сукиным детям»
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Президент США Джо Байден во время закрытого предвыборного мероприятия, которое проходило в Сан-Франциско, в оскорбительном тоне высказался о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщил журналистский пул Белого дома, пишут РИА Новости.
Во время своего выступления президент США Джо Байден отметил, что со стороны некоторых стран исходит ядерная угроза, поэтому американскому правительству и гражданам необходимо быть бдительными. Лидер уверен, что угроза исходит от некоторых политиков, в числе которых — российский президент Владимир Путин.
«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — заявил президент США Джо Байден.
Президент США призвал не забывать о еще одной важной проблеме — климатические изменения, которые могут нанести вред всему человечеству.
СМИ напоминают, что многие заявления в адрес Путина со стороны Байдена часто были провокационными. Публично американский президент называл российского лидера убийцей, диктатором, мясником и военным преступником. Если Владимир Путин отвечал на подобные оскорбления, то желал Байдену здоровья.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным*.
Напомним, в марте в России состоятся выборы президента. Отдать свой голос за одного из четырех кандидатов — это гражданский долг каждого. Сделать это можно 15, 16 и 17 марта.
*включен в список террористов и экстремистов