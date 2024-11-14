В Госдуме опровергли идею об объединении филологии и журналистики в вузах

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что речи об объединении филологии и журналистики в вузах быть не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что в 2026 году в РФ сформируют новую систему журналистского образования, которая предполагает объединение факультетов журналистики и филологии в российских вузах.

«В ходе сегодняшнего выездного заседания нашего комитета по информполитике и связи на журфаке МГУ мы говорили ровно об обратном», — написал Хинштейн.

По его словам, ключевой темой обсуждения на заседании стала именно выработка совместных решений по реформе журналистского и медийного образования.

По словам Хинштейна, основные предложения по реформированию журналистского образования будут разрабатываться в рамках существующих специальностей, без смешивания их с филологией, а также с сохранением индивидуальности каждой из специальностей в условиях постоянной эволюции медиа.

Глава комитета отметил, что первоначально поступали предложения об объединении двух направлений. Хинштейн рассказал, что во время заседания замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что никакие изменения не могут быть приняты без обсуждения и одобрения профессионального сообщества.

Хинштейн также отметил, что ту же точку зрения высказали и замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова и глава Минобрнауки России Валерий Фальков, который подчеркнул, что основная оценка успешности вуза зависит от трудоустройства его выпускников.

Ранее SHOT сообщил, что не вставших на воинский учет студентов московского РЭУ им. Плеханова не пустили в вуз.