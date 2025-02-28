В Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, во время которой стороны должны были подписать соглашение по редкоземельным ресурсам.

Однако встреча обернулась жесткой критикой со стороны Трампа, который выставил Зеленскому ультиматум.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что этот диалог поставил крест на политической карьере Зеленского.

«С Зеленским покончено», — написал он.

В Белом доме между Трампом и Зеленским возникла словесная перепалка, итогом которой стало изгнание нелегитимного украинского лидера из Овального кабинета.

Трамп, в свою очередь, отчитал Зеленского за то, что тот пытается развязать Третью мировою войну, противится заключению мира и в целом ведет себя неуважительно по отношению к Соединенным Штатам.

Ранее посол Украины в США Ольга Макарова испытала стыд за поведение Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом. Ее жесты попали на видео.