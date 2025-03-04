На границе Польши и Украины приостановили передачу ВСУ оружия из США

На польско-украинской границе прекратилась передача оружия из США для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приняли решение приостановить военную помощь Украине. Отмечалось, что этот шаг обусловлен требованием к Киеву продемонстрировать готовность к мирным переговорам.

Туск охарактеризовал ситуацию как серьезную и отметил необходимость сосредоточиться на ее разрешении.

«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — сказал польский лидер.

В Жешуве расположен центр для поставок оружия и гуманитарной помощи Украине из стран Европейского Союза (ЕС) и США. Основная часть иностранной военной помощи проходит через аэропорт Жешув-Ясенка.

По информации агентства Bloomberg, этот аэропорт принимает около 90% военных грузов, направленных на Украину, а также служит ключевым перевалочным пунктом для визитов зарубежных чиновников в Киев.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которой у сторон возникла словесная перепалка. Американской лидер вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил, что Киев ни разу не поблагодарил Штаты за оказание помощи.

Трамп отмечал, что намерен выступить в роли миротворца между Россией и Украиной, отметив, что заключение соглашения по редкоземам с Киевом является первым шагом к миру. Именно на этой встрече должно было состояться подписание данного договора, однако дело до этого не дошло из-за того, что Зеленского выгнали из Белого дома.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Украина еще годами будет получать военную помощь от США.