Генсек НАТО оценил перспективу прекращения огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм в вопросе возможного прекращения боевых действий на Украине в 2025 году, передает агентство Bloomberg.

Рютте отметил, что надеется на достигнутый мирный процесс даже в более короткие сроки.

«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — сказал генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к миру и безопасности. Рютте выразил надежду на то, что усилия международного сообщества, включая дипломатические переговоры и гуманитарную помощь, принесут свои плоды и помогут положить конец конфликту, который стал источником страданий для миллионов граждан.

По итогам переговоров между США и Украиной, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии, Киев заявил о готовности к тридцатидневному перемирию.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть предложенное тридцатидневное прекращение огня на Украине, однако задался вопросом о том, как оно будет организовано.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса.