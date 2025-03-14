Генсек НАТО оценил перспективу прекращения огня на Украине
Рютте понадеялся на прекращение конфликта на Украине в 2025 году
Фото: [flickr.com]
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм в вопросе возможного прекращения боевых действий на Украине в 2025 году, передает агентство Bloomberg.
Рютте отметил, что надеется на достигнутый мирный процесс даже в более короткие сроки.
«Да, я настроен оптимистично... с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — сказал генсек НАТО.
Он также подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к миру и безопасности. Рютте выразил надежду на то, что усилия международного сообщества, включая дипломатические переговоры и гуманитарную помощь, принесут свои плоды и помогут положить конец конфликту, который стал источником страданий для миллионов граждан.
По итогам переговоров между США и Украиной, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии, Киев заявил о готовности к тридцатидневному перемирию.
13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть предложенное тридцатидневное прекращение огня на Украине, однако задался вопросом о том, как оно будет организовано.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса.