Команда президента США Дональда Трампа активно работает над оценкой возможных затрат на содержание Гренландии на случай присоединения острова к Соединенным Штатам. Об этом стало известно изданию The Washington Post (WP).

На данный момент администрация американского лидера собирает информацию о расходах, необходимых для предоставления государственных услуг населению Гренландии, которое составляет около 58 тыс. человек.

Анализ включает в себя не только расходы на социальные и инфраструктурные услуги, но и потенциальные доходы от эксплуатации минеральных ресурсов Гренландии. Однако, как пишет источник, сложности, связанные с погодными условиями и труднодоступностью месторождений, могут значительно осложнить реализацию такого проекта.

Среди рассматриваемых предложений — возможность предоставить местным властям более выгодные условия по сравнению с нынешними. Несмотря на получение Гренландией автономии от Дании, страна продолжает субсидировать остров на сумму $600 млн в год.

Трамп неоднократно высказывался в пользу присоединения Гренландии к США, подчеркивая стратегическое значение острова. В прошлом он даже угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если она не откажется от своих прав на Гренландию.

Во время своего первого срока Трамп предложил купить остров, однако эта идея была отвергнута как администрацией Дании, так и международным сообществом.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании, и этот статус основывается на историческом соглашении, подписанном в 1951 году, которое обязывает страны НАТО, в том числе США, защищать остров от внешней агрессии.

Ранее философ, политолог и социолог Александр Дугин аргументировал интерес США к Гренландии и Канаде.