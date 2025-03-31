Дугин аргументировал интерес Штатов к Гренландии и Канаде

Тот, у кого под контролем находится Арктическая зона, контролирует весь мир и имеет неоценимое преимущество в будущем, из-за чего Соединенные Штаты проявляют интерес к Гренландии и Канаде. Как сообщило РИА Новости, такое видение ситуации озвучил философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Эти территории становятся на следующем этапе просто жизненно важными для суверенитета… Это новый закон арктической геополитики, который, по сути дела, сегодня становится одним из важнейших факторов глобальной игры», — выразил свое мнение Дугин в авторской передаче на радио Sputnik.

Он также придерживается мнения о том, что страны, под чьим контролем окажутся арктические зоны, станут обладать «бесценным преимуществом в стратегическом горизонте», и это понимает глава Штатов Дональд Трамп. По мнению философа, именно борьба за Арктику может послужить причиной начала «настоящей войны».

Ранее стало известно о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о невозможности Дании обеспечить безопасность Гренландии.