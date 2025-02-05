В Конгрессе США сообщили о планах вынести Трампу импичмент

Член Палаты представителей США от партии демократов Эл Грин инициировал процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, передает РИА Новости. Грин обосновал свои действия тем, что американский лидер заслуживает такой меры за свои «подлые деяния».

Накануне стало известно, что Трамп намерен восстановить сектор Газа. Он также предложил переселить палестинцев в Иорданию и Египет.

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — сказал Грин.

Трамп стал единственным президентом в истории США, который дважды подвергался импичменту. Первый раз это произошло в 2019 году, когда его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса в связи с давлением на Украину.

Второй процесс состоялся после событий 6 января 2021 года, когда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Оба раза Сенат оправдал его по всем пунктам обвинений.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в администрации Дональда Трампа возникли противоречия по урегулированию конфликта на Украине.