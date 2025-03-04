В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
Песков не подтвердил слухи о посредничестве Путина в переговорах США и Ирана
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать слухи о том, что Владимир Путин якобы выступает в роли посредника в переговорах США и Ирана.
Как передает РИА Новости, Песков заявил телеканалу «Звезда», что не может подтвердить эту информацию. Также представитель Кремля отметил, что иранский ядерный вопрос нужно решать мирными средствами, и Россия готова способствовать этому.
Напомним, между европейскими странами, Ираном и США в 2015 году была заключена ядерная сделка, но в 2018 году Штаты возобновили санкции в отношении Тегерана. В ответ на это Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин Великий пост.