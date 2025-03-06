МИД России назвал Макрона главным инициатором войны

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона показало, кто является главным инициатором войны против России. Так считают в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Ранее Макрон в своем обращении к французам назвал Россию главной опасностью для Франции и Европы в целом. Он также призвал лидеров европейский стран обсудить использование французского ядерного оружия для защиты Европейского союза (ЕС).

«Выступление Эммануэля Макрона окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет "партию войны", кто на самом деле выступает против прекращения огня, делая ставку на продолжение украинского конфликта, на его дальнейшую эскалацию», — говорится в официальном ответе МИД России.

В ведомстве также подчеркнули, что Москва примет к сведению слова французского президента о создании «ядерного зонтика», который подразумевает использование ядерного потенциала Парижа для защиты интересов Европы.

Комментируя призывы Макрона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «конфронтационными и неточными», отметив, что они отражают стремление западных лидеров эскалировать напряженность, вместо того чтобы искать пути к диалогу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова также высказалась о словах Макрона, отметив, что его заявление является «набором лживых тезисов».