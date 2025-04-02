В Кремле подтвердили подготовку Дмитриева к визиту в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможный визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Представитель Кремля подчеркнул, что контакты РФ и США продолжаются через различные каналы.

Песков не стал конкретизировать детали подготовки визита, однако заявил, что возможность такого шага обсуждается.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что в настоящее время отсутствует конкретная информация о дате и месте встречи глав государств России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, четкого понимания графика встреч на данный момент нет.

Как ранее сообщил телеканал CNN, визит Дмитриева в Вашингтон может состояться на этой неделе. Основной целью поездки станут переговоры с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом по торговым вопросам.

Ожидается, что стороны обсудят возможность инвестиционного сотрудничества и экономические инициативы, которые могут способствовать сближению позиций двух стран в области бизнеса и торговли.

Вскоре после появления информации о возможном визите в Вашингтон глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ее.