Президент РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Кремле сообщило агентство Reuters. Отмечается, что России необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии.

Источник отметил, что российскому лидеру будет трудно согласиться на такие условия, поскольку сейчас ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне проведения спецоперации на Украине.

Также собеседник агентства отметил, что без гарантий прекращения огня позиция РФ может быстро ослабнуть и тогда Запад сможет обвинить Москву в неспособности положить конец.

11 марта в Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, в результате которых стороны достигли соглашения по минеральным ресурсам. Кроме того, Киев выразил готовность прекратить огонь на 30 дней.

По мнению политолога Георгия Федорова, Москва не согласится на условия США о прекращении огня, так как они не выгодны для нее.

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского предупредили о «неприятном сюрпризе» после согласия на прекращение огня.