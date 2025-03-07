Депутат Государственной думы РФ от Крыма Юрий Нестеренко обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом воздержаться от общения с Россией с позиции силы. В комментарии РИА Новости он подчеркнул , что попытки угрожать Москве введением новых санкций являются бесперспективными и не приводят к конструктивному диалогу между странами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы ужесточить антироссийские санкции. По словам министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента, ограничения в отношении Москвы дают Вашингтону дополнительные рычаги в вопросе скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

«Заявлений в последнее время было очень много, в том числе, прямо противоречащих друг другу, мы же со своей стороны, всегда готовы к честному и справедливому диалогу», — отметил Нестеренко.

Депутат также подчеркнул, что несмотря на внешнее давление, российское государство стремится к развитию и процветанию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к немедленному заключению мирного соглашения. В противном случае, подчеркнул американский президент, будет уже слишком поздно.