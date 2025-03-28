Неизвестные подожгли офис Народного фронта в Абакане: возбуждено дело

В Абакане в ночь на 28 марта неизвестные совершили поджог офис Народного фронта. Об этом общественная организация сообщила в своем телеграм-канале.

Установлено, что двое молодых людей, одетых в черное, бросили зажигательный предмет через окно, из-за чего произошло возгорание.

Пожар оказался разрушительным — почти половина помещения была полностью уничтожена огнем. Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия остатки бутылок с зажигательной смесью.

Сейчас полиция проводит расследование и разыскивает виновников преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Отрабатываются все возможные версии, включая поджог по заказу.

Ранее в Подмосковье два подростка подожгли квартиру заведующей поликлиникой № 7 Химкинской областной больницы Ирины Спириной.

Также ранее стала известна причина, по которой неизвестный поджег 22 машины во Владивостоке.