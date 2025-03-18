В офисе Зеленского опасаются передачи одесского порта России

Отмечается, что волнения вызваны предполагаемым соглашением, достигнутым Россией с США, в рамках которого Одесса может перейти под контроль Москвы.

По информации источников в офисе президента Украины особое беспокойство вызывают переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ожидается, что во вторник, 18 марта, главы двух государств проведут телефонный разговор.

Чиновники в Киеве подчеркивают, что Одесса — это не только крупнейший порт Украины, но и стратегически важный экономический центр, который играет ключевую роль в обеспечении торговли и безопасности страны.

Кроме того, как отмечает газета, Вашингтон предполагает, что в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине Москве могут быть переданы «почти все территории, которыми она владеет» для ускорения наступления мира.

Ранее издание Semafor сообщило, что Белый Дом рассматривает возможность признания России права на сохранение Крыма и Севастополя в составе страны для скорейшего урегулирования конфликта.