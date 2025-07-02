США заморозили поставку Украине ракет Patriots и Stinger
США приостановили поставку Украине десятков ракет Patriot и Stinger
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Пентагон приостановил поставки Киеву некоторых видов оружия.
Запрет распространяется на несколько десятков ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
О данном решении военного ведомства сообщает NBC News.
Кроме ракет, Пентагон заморозил поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более ста управляемых ракет Hellfire и более 250 ракет GMLRS.
В связи с поставками вооружений ВСУ американские склады заметно опустели. Глава Пентагона Пит Хегсет дал распоряжение провести ревизию, чтобы оценить запасы.
Ранее Мерц раскрыл детали переговоров с Зеленским насчет обучения украинцев обращению с Taurus.