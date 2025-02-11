В Пентагоне заявили, что американские военные не отправятся на Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не будут отправлять своих военных на Украину. Об этом он сообщил во время беседы с представителями СМИ на пресс-конференции в штаб-квартире африканского командования в Германии передает РИА Новости.

По словам Хегсета, американское руководство в лице президента США Дональда Трампа сосредоточено на достижении мирной сделки по Украине.

Глава Пентагона подчеркнул важность дипломатического разрешения конфликта и обозначил, что после выхода из сложившейся ситуации на Украине США завершат переоценку развертывания своих сил в мире.

СМИ накануне сообщили, что некоторые западные страны начали обсуждать возможность введения миротворческого контингента для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности на Украине.

Отмечалось, что основная цель такого контингента заключалась бы в защите гражданских лиц, содействии в организации гуманитарной помощи и мониторинге соблюдения прав.

Ранее британское издание The Times сообщило, что в Великобритании и странах Европейского Союза (ЕС) нет единого взгляда на вопрос о целесообразности отправки своих миротворческих сил на территорию Украины.

Также издание Intelligence online сообщало, что военные силы Франции провели учения, отработав сценарий размещения своих войск на Украине.