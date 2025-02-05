Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в стремлении спровоцировать конфликт между Украиной и Россией, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Украины.

Его заявление совпало с исследованием Института массовой информации, которое показало, что подавляющее большинство украинских журналистов (90%) ожидают негативных последствий от прекращения американской финансовой помощи. Около 60% опрошенных сотрудников СМИ опасаются закрытия своих изданий, а еще 30% — прогнозируют существенное ухудшение условий работы.

Ранее агентство Reuters также сообщило, что представительству USAID приказано прекратить всю помощь Украине.

«По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим», — отметил Дубинский.

USAID представляет собой независимое агентство правительства США, отвечающее за предоставление экономической, гуманитарной и технической помощи странам по всему миру. Его цель — помочь странам-получателям развивать свои экономики, улучшать качество жизни своих граждан и укреплять демократические институты. USAID работает в различных областях, включая здравоохранение, образование, сельское хозяйство, демократию и права человека.

Президент США Дональд Трамп ранее назначил сенатора Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. Это назначение последовало после резкой критики агентства со стороны американского предпринимателя Илона Маска, назвавшего его «преступной организацией» и «змеиным гнездом радикальных левых марксистов».