Reuters: USAID приказано прекратить всю помощь Украине

USAID (Агентство Соединенных Штатов по международному развитию) также как и ранее Госдеп приняло решение о прекращении любой поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства.

Представитель ведомства заявил, что сотрудники, которые должны были оказывать поддержку Киеву, получили распоряжение о полном прекращении деятельности в указанном направлении.

«США замораживают поддержку украинским школам, оказание медицинской помощи, в частности, экстренной помощи матерям и вакцинации детей», — рассказал он.

Агентство США по международному развитию (USAID) оказывало финансовую поддержку различным проектам на территории Украины. Среди них были инициативы, направленные на укрепление демократических институтов и противодействие негативному влиянию. Кроме того, USAID способствовало развитию системы здравоохранения в стране и предоставляло прямую бюджетную помощь правительству.

На сайте USAID сообщается, что с начала специальной военной операции агентство выделило Украине более 30 млрд долларов в виде прямой бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

Согласно директиве, отправленной всем дипломатическим и консульским учреждениям США, сотрудники Госдепартамента обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.