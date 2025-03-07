Новая администрация президента США Дональда Трампа не готова к сотрудничеству с экс-президентом Украины Петром Порошенко* и экс-премьером Юлией Тимошенко. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, политический опыт этих двух фигур в контексте Украины оставляет желать лучшего, особенно с учетом их текущих действий.

«Порошенко и Тимошенко пытаются выйти на рынок политических услуг! <...> почувствовали запах выборов: Трамп вернулся, а [Владимир] Зеленский теряет позиции, а значит, надо бежать в Вашингтон и продавать себя как альтернативу», — отметил депутат.

Дубинский добавил, что поддержка меморандума о непроведении выборов со стороны Порошенко и Тимошенко противоречит позиции администрации Трампа.

Украинский депутат также вспомнил связи команды Порошенко с событиями 2016 года, когда он, по его утверждению, вмешивался в американские выборы, поддерживая Демократическую партию и Джо Байдена. Дубинский утверждает, что для команды Трампа Порошенко может рассматриваться как враг.

Ранее Politico сообщило, что представители команды Трампа провели в Киеве секретные встречи с политическими оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского. В ходе этих встреч обсуждались возможные сценарии проведения выборов на Украине.

Позже Тимошенко и Порошенко подтвердили факт переговоров с представителями американской администрации.

Ранее депутат Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в опасных экспериментах на Украине.

*Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.