Politico: Трамп выбирает удобного наместника в Киеве среди оппонентов Зеленского

Приближенные к президенту США Дональду Трампу организовали конфиденциальные встречи в украинской столице с видными политическими противниками Владимира Зеленского. Среди них упоминаются экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и влиятельные представители партии «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом Петром Порошенко*, сообщило издание Politico.

Ссылаясь на слова трех депутатов Верховной Рады и анонимного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, издание сообщает, что четверо высокопоставленных лиц из окружения Трампа провели секретные переговоры в Киеве с рядом ключевых оппонентов действующего украинского лидера.

Главной темой обсуждений, как сообщается, была подготовка к предстоящим президентским выборам на Украине. По словам источника издания из Республиканской партии, участники встреч в Киеве представляли себя как более удобных партнеров для американской стороны, чем действующий президент Зеленский.

Ранее сообщалось, что чиновники из США тайно переговорили с Зеленским после конфликта с Трампом.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.