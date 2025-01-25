В Роскосмосе оценили намерение США полететь на Марс

Планы США полететь на Марс меняются вместе с президентами. Таким мнением с РИА Новости поделился командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Ранее президент США Дональд Трамп в рамках нового космического курса страны объявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс.

«Посмотрим, там очень активное участие принимает Илон Маск, у него свои интересы, посмотрим, куда будет развиваться пилотируемая американская программа», — сказал Кононенко.

Он напомнил, что один президент с приходом к власти заявлял о желании создать орбитальную станцию, другой — фокусировался на полете на Луну, а третий — хотел полететь на Марс.

Американская газета The Hill накануне сообщила, что Трамп может предложить России возобновление сотрудничества в космической отрасли в обмен на мир на Украине. Президент также упомянул программу «Артемида», главными целями которой являются полет на Марс и возвращение человека на Луну.

Ранее депутат нижней палаты парламента Андрей Картаполов спрогнозировал, получится ли у России отправить человека на Марс раньше Илона Маска.