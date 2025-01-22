Депутат Картаполов спрогнозировал, получится ли у России отправить человека на Марс раньше Маска

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, Москва не будет соревноваться с Вашингтоном в том, чей флаг быстрее окажется на поверхности Марса. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что у России имеется своя космическая программа. Поэтому в таком случае, если не взаимодействовать, то хотя бы не мешать.

Ранее Маск порекомендовал установить на Марсе прямую демократию.