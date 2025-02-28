США изменили свою политическую стратегию, чтобы инициировать диалог с Россией по вопросам разрешения украинского кризиса. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан, сообщило РИА Новости.

По его словам, действия Вашингтона могут создать новые возможности для достижения мира для Украины.

«Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта», — сказал Боложан.

Он также отметил, что Румыния поддерживает участие представителей Украины и Европейского Союза (ЕС) в предстоящих переговорах.

Ранее министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар подчеркнул, что Париж рассчитывает на поддержку США в вопросе размещения европейских войск на Украине для обеспечения стабильности после завершения конфликта. Он отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие страны Евросоюза уже выразили готовность отправить свои войска для поддержания перемирия в стране.

При этом ранее бывший дипломат США Джеймс Бинденагель указал на неспособность Евросоюза и НАТО гарантировать мир на Украине.